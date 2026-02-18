Truist abaisse le niveau de Genuine Parts à "hold" en raison de la faiblesse des performances de l'activité automobile

18 février - ** Truist abaisse la cote du distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N de "acheter" à "conserver"; PT à 127 $ de 162 $ plus tôt

** Le nouveau PT représente une hausse de 1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la maison de courtage, bien que le plan de la société visant à séparer ses segments automobile et industriel soit positif, il est éclipsé par la faible performance de son activité automobile

** La performance de la société a été affectée par des taux d'intérêt plus élevés pour financer les stocks et l'inflation continue des dépenses

** La société de courtage ajoute que les changements de gestion et de processus prennent du temps pour améliorer les opérations, mais ces changements sont en cours depuis près de deux ans et la performance reste faible, ce qui suggère des pertes d'actions continues

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2,3 % depuis le début de l'année