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Trop tôt pour parler de valeur IA sur Valeo selon TP Icap Midcap
information fournie par AOF 10/06/2026 à 10:35

(Zonebourse.com) - Valeo (-1,55%, à 14,30 euros) cède du terrain à la Bourse de Paris pour la deuxième séance consécutive et poursuit sa consolidation. Depuis son point haut annuel touché le 3 juin dernier, l'action de l'équipementier automobile a perdu 13,58%, mais affiche encore une progression de 24% depuis le 1er janvier.

L'envolée du titre ces derniers mois est liée à l'association de la société à l'IA, notamment grâce à ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données. Les analystes sont globalement partagés sur cette idée, mais beaucoup estiment qu'il est encore un peu tôt, notamment parce que les preuves commerciales sont encore limitées.

C'est l'avis de TP Icap Midcap qui estime que le marché a un peu trop vite attribué à Valeo une qualité de "valeur IA". Le broker rappelle que la société peut faire valoir des arguments crédibles pour pivoter partiellement son activité vers les data centers, mais qu'elle est encore à un stade très préliminaire sur le sujet de la diversification.

TP Icap Midcap revient également sur l'annonce d'hier du groupe qui a révélé la signature d'un protocole d'accord avec la start-up belge Calyos afin d'industrialiser une technologie prometteuse de refroidissement de puces à haute performance.

Pour les analystes, "il est tout à fait légitime que la société cherche à diversifier ses débouchés hors de l'automobile afin de s'exposer à des marchés offrant plus de croissance et de meilleurs retours sur capitaux. Par ailleurs, le groupe dispose d'une expérience, d'un portefeuille de technologies et de capacités industrielles pour adresser les marchés exigeants de l'électronique haute performance". La division Power de Valeo dispose déjà d'un certain savoir-faire reconnu dans le refroidissement de composants électroniques et propose déjà des produits pour les data centers.

Toutefois, TP Icap Midcap estime qu'il est "prématuré de tirer des conclusions de ces avancées récentes. Calyos est encore une deeptech immature, fondée en 2011, qui n'a pas annoncé de référence commerciale dans le domaine du calcul haute performance".

Les analystes restent à conserver sur Valeo, mais ont relevé leur objectif de cours de 11 à 13 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 10:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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