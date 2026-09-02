Trop laxistes, trop strictes : les étiquettes d'avertissement sur les produits alimentaires en Inde font l'objet de critiques de toutes parts

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* En Inde, les acteurs du secteur alimentaire restent divisés sur la question de l'étiquetage alimentaire

* Les avertissements ne s'affichent que si un produit présente une teneur élevée en deux nutriments

* Selon les experts, les produits à forte teneur en sel uniquement pourraient échapper au contrôle

* Les dirigeants et les fabricants alimentaires traditionnels estiment que les règles sont trop strictes

par Aditya Kalra

Le gouvernement indien se heurte à une vive opposition , tant de la part des experts de la santé que des géants de l'agroalimentaire , concernant son projet d'étiquetage d'avertissement sur les aliments : les militants affirment que de nombreux produits échapperont à la surveillance, tandis que les entreprises préviennent que ces seuils stricts entraîneront l'apposition d'avertissements sur une large gamme de produits.

C’est un revers pour l’industrie indienne des produits alimentaires emballés, qui pèse plus de 100 milliards de dollars et s’oppose depuis longtemps à toute forme d’avertissement sur le devant des emballages . La semaine dernière, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) a proposé un étiquetage hexagonal de couleur rouge pour les produits dépassant les limites fixées pour au moins deux des trois nutriments suivants: sucres ajoutés, sel ou graisses saturées.

Cette proposition intervient dans un contexte de vive colère publique et de débats intenses, après que Reuters a révélé en mars que le gouvernement indien avait cédé au lobbying de l’industrie lorsque Coca-Cola et des groupes soutenant Nestlé et PepsiCo s’étaient opposés à l’apposition d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages d'aliments et de boissons .

Pour les experts mondiaux en matière de sécurité sanitaire, le seuil à deux nutriments proposé par l’Inde constitue toutefois une préoccupation majeure, car les produits présentant une teneur élevée dans un seul des trois nutriments visés échapperont de fait à tout contrôle.

“Cela n’aura aucun sens. Aucun autre pays n’utilise l’approche à deux nutriments”, a déclaré Barry Popkin, professeur au département de nutrition de la Gillings School of Global Public Health de l’UNC. “Tous les pays qui ont mis en place des étiquettes d’avertissement disposent d’une étiquette distincte, avec de gros caractères, pour chaque nutriment clé.”

À l’échelle mondiale, les chercheurs affirment que les étiquettes d’avertissement ont eu un effet bénéfique sur la santé publique, et la Cour suprême indienne a appelé à leur mise en œuvre après avoir entendu les requêtes d’activistes.

La loi chilienne de 2016 sur l’étiquetage alimentaire, qui impose l’apposition sur chaque emballage d’octogones noirs distincts pour chaque nutriment présent en quantité excessive, a entraîné une baisse de 23,7 % des achats de boissons sucrées au cours des 18 mois qui ont suivi son entrée en vigueur, selon une étude publiée dans la revue PLOS Medicine.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a cette année mis en garde contre les risques liés à l’obésité, indiquant que les ventes au détail d’aliments ultra-transformés avaient été multipliées par 40 entre 2006 et 2019, pour atteindre 38 milliards de dollars. L’Inde comptait 180 millions d’adultes en surpoids ou obèses en 2021, un chiffre qui devrait passer à 450 millions d’ici 2050, selon une étude publiée dans The Lancet.

DES MILITANTS DÉNONCENT LES LACUNES DE LA PROPOSITION

La FSSAI a présenté la proposition d’étiquetage à la Cour suprême et les juges se prononceront sur le bien-fondé de celle-ci lors d’une audience prévue le 10 septembre, a déclaré à Reuters une source gouvernementale interrogée sur les préoccupations des experts de la santé.

L’association de défense de la santé qui a attaqué New Delhi en justice, 3S And Our Health, a déjà préparé un projet de mémoire à l’intention des juges pour contester la proposition. Consulté par Reuters, ce document souligne l’existence de nombreuses lacunes, notamment une exemption accordée au miel, au jaggery et à d’autres aliments naturellement riches en sucre ou en matières grasses, et met également en avant le “seuil à deux nutriments”.

Selon la proposition actuelle, une boîte de Chocos multigrains de Kellogg’s en Inde, dont l’étiquette indique qu’elle contient 27 % de sucres ajoutés en poids mais dont la teneur en matières grasses et en sel reste dans les limites fixées par la proposition, pourrait échapper aux avertissements.

Un porte-parole de Mars, propriétaire de Kellogg's, a déclaré que l'entreprise soutenait “des informations nutritionnelles claires et fondées scientifiquement” et qu'elle se conformerait à la législation indienne à mesure qu'elle évoluera.

Cependant, Mars a ajouté: “Les exigences en matière d’ingrédients et les goûts locaux varient d’une région à l’autre. Nous pensons que tous les aliments peuvent faire partie d’une alimentation équilibrée.”

La filiale indienne d’Unilever a également déclaré qu’elle s’engageait à respecter les règles indiennes en matière d’étiquetage et qu’elle soutenait les mesures visant à aider les consommateurs à faire des choix éclairés. Nestlé NESN.S , PepsiCo PEP.O , Coca-Cola KO.N et Mondelez MDLZ.O n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.

LE SECTEUR CRAINT QUE “TOUT DEVIENNE ROUGE”

Le secteur se prépare également à riposter.

Sept dirigeants d’entreprises indiennes et étrangères ont déclaré à Reuters qu’ils étaient extrêmement inquiets, l’un des principaux problèmes étant que l’Inde propose d’utiliser un seuil de 100 grammes pour déterminer si un produit doit être signalé, au lieu de se baser sur une portion individuelle.

“Personne ne consomme 100 grammes de cornichons ou de ketchup”, a déclaré un cadre supérieur, qui a ajouté que le secteur ferait pression sur la FSSAI pour qu’elle envisage plutôt des calculs par portion, comme l’a suggéré la FDA américaine .

L'autre enjeu majeur pour les grandes entreprises agroalimentaires concerne les seuils: l’Inde propose d’apposer un avertissement rouge si la teneur en sucres ajoutés dépasse 3 % du poids des produits solides, et si la teneur en matières grasses dépasse 4,2 % – des critères plus stricts que sur de nombreux marchés étrangers.

Le directeur général d’une entreprise indienne a déclaré: “Tout sera rouge.”

Les Indiens sont connus pour être gourmands et adorer leurs en-cas salés, appelés “namkeen”.

La Fédération indienne des fabricants de confiseries et de namkeen a déclaré que ses 5 000 membres étaient “profondément préoccupés”, car le sucre, le sel et les matières grasses font partie intégrante de nombreux produits traditionnels, et qu’un consommateur peut se contenter de manger un tout petit morceau de mithai (Indian sweet) à la fois.

“Une grande majorité des confiseries traditionnelles et des namkeen conditionnés pourraient faire l’objet d’avertissements”, a déclaré le directeur général de la fédération, Firoz Naqvi. “Cela pourrait avoir un impact négatif sur la perception des consommateurs et sur la demande.”