Troisième hausse de suite pour les marchés américains avant le PIB

(AOF) - Contrairement aux marchés européens, les indices américains ont clôturé la première séance de cette semaine écourtée (en raison des fêtes de Noël) sur une troisième hausse consécutive. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre. Côté valeurs, Warner Bros. Discovery confirme avoir reçu une offre publique d'achat modifiéee et non sollicitée de la part de Paramount Skydance. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 48362 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 23428 points. Le S&P a avancé de 0,64% à 6878,49 points.

Paramount Skydance (+4,29%, à 13,61 dollars) et Netflix (-1,23%, à 93,88 dollars) fourbissent leurs armes dans la bataille pour l’acquisition de Warner Bros Discovery (+3,53%, à 28,75 dollars). Dans un communiqué, le premier a annoncé un amendement à son offre afin de répondre aux préoccupations du conseil d’administration de Warner Bros Discovery (WBD). Dans sa lettre aux actionnaires datée du 17 décembre dernier, et dans laquelle elle leur recommandait de choisir l'offre de Netflix, Warner Bros Discovery insistait sur le fait que l'offre de Paramount Skydance (PSKY) incluait un engagement en fonds propres de 40,65 milliards de dollars, sans aucun engagement de la famille Ellison. La Warner avait ajouté que l'offre reposait sur une "fiducie révocable inconnue et opaque pour assurer le financement de cette transaction cruciale", alors que le studio a répété à plusieurs reprises à Paramount Skydance l'importance d'un engagement de financement complet et inconditionnel de la famille Ellison.

Les chiffres économiques du jour

L’indice national d’activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s’est finalement légèrement redressé pour s’installer à 0,21 point.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet (Google)

Alphabet a annoncé la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir Intersect, un fournisseur de solutions d'infrastructure d'énergie et de centre de données. Pour se l'offrir, la maison-mère de Google va dépenser 4,75 milliards de dollars en numéraire, auxquels s'ajouteront la reprise de la dette. Cette acquisition permettra d'augmenter plus rapidement les capacités des centres de données et de production d'énergie, tout en accélérant le développement et l'innovation énergétique.

Apple

L'autorité italienne de la concurrence a infligé à Apple une amende de 98,635 millions d'euros pour abus de position dominante. Avec la Commission européenne et d'autres autorités nationales de la concurrence, ainsi qu'avec l'AGCM, le garant pour la protection des données personnelles, elle a établi le caractère restrictif (sous l'angle de la concurrence) de la politique App Tracking Transparency. Il s'agit des règles de confidentialité imposées par Apple depuis avril 2021 au sein de son système d'exploitation mobile iOS aux développeurs tiers d'applications distribuées par l'App Store.

Coty

Coty Inc. a annoncé aujourd'hui que Markus Strobel deviendra président exécutif du conseil d'administration et directeur général par intérim, à compter du 1er janvier 2026. Il rejoint cette multinationale américaine de produits de beauté et de soin après avoir travaillé 33 ans chez Procter & Gamble (P&G), où il occupait dernièrement le poste de président de l'activité mondiale "Skin & Personal Care" (soin de la peau et hygiène corporelle). Ce pôle comprenait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars regroupant plus de 12 marques internationales.

Eli Lilly

Selon le média La Lettre, une délégation du laboratoire Eli Lilly se serait rendue à la Direction générale du Trésor début décembre. Cette rencontre avait pour but de sonder Bercy pour un éventuel rachat de la société de biotechnologie Abivax par le groupe pharmaceutique américain.