La Bourse de Paris à l'équilibre avant Noël

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris ne bouge pas mardi, dans l'attente d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, sur fond de volumes faibles avant la fête de Noël.

Vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 restait à l'équilibre (+0,01%) à 8.121,97 points, en hausse de 0,90 point. La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 0,37% à 8.121,07 points.

La séance est calme, avant la fête de Noël qui tronque la semaine, avec une fermeture entre mercredi après-midi et vendredi inclus.

Les investisseurs "seront focalisés sur la publication de données aux Etats-Unis pour trouver une direction", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Au programme: "la publication des commandes de biens durables" en octobre, "la production industrielle" en novembre et "la deuxième estimation de la croissance américaine pour le 3ème trimestre", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Les indicateurs d'activité de la première économie mondiale sont scrutés par les acteurs du marché, afin d'anticiper la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Plus la croissance ralentit, plus l'institution disposera de marges de manoeuvre pour baisser ses taux, ce qui est bon pour les marchés d'actions de la planète. Mais si l'activité ralentit trop, cela peut inquiéter les marchés sur la santé de l'économie américaine.

Autre point d'attention: les tensions commerciales entre la Chine et l'Europe.

Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales lundi: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée.

Ces droits de douane "provisoires" s'échelonneront de 21,9% à 42,7%, et entrent en vigueur ce mardi.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,57%, contre 3,61% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,87%, contre 2,89%.

Approbation d'un médicament de Sanofi au Japon

Le laboratoire français Sanofi (+0,20% à 81,74 euros) a annoncé mardi dans un communiqué l'approbation au Japon du Dupixent, pour traiter "l'asthme bronchique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans atteints d'une maladie sévère ou réfractaire".

