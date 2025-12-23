La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont globalement stables mardi en matinée en attendant plusieurs indicateurs américains de conjoncture, dont le produit intérieur brut ‍du troisième trimestre.

À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 8.116,23 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 grappille 0,01% et à Francfort, le Dax avance de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 ‌progresse de 0,13% et le FTSEurofirst 300 de 0,20%. Le Stoxx 600 gagne 0,27% après avoir touché un record à 588,45 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent ​une baisse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,06% pour le Standard & Poor's ⁠500 et de 0,07% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert, portée par le rebond des valeurs technologiques.

Les investisseurs attendent à 13h30 GMT ⁠aux Etats-Unis le PIB du ‍troisième trimestre, les chiffres d'octobre de la production industrielle et l'indice ⁠de confiance du consommateur pour le mois décembre, des données qui pourraient influer sur la politique de la Fed en 2026.

Le marché garde également un oeil sur le yen avec une possible ​intervention des autorités pour soutenir la monnaie, l'évolution des cours pétroliers avec la situation au Venezuela et la flambée dans les métaux, l'or et l'argent ayant touché des records.

Pour la dernière session ⁠complète de la semaine en Europe, les échanges sont relativement calmes avant la ​séance écourtée de mercredi et la fermeture des marchés jeudi et vendredi.

L'accalmie ​dans l'obligataire soutient légèrement ​les actions mais les gains sont faibles alors que l'indice Stoxx 600 a progressé de plus ​de 15% depuis le début de l'année, porté ⁠notamment par la vigueur des secteurs de la banque, de la défense et de l'industrie, sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Aux valeurs, le secteur de la santé (+0,96%) en Europe est bien orienté avec notamment Novo Nordisk (+5,80%) qui va commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier ‌aux Etats-Unis après avoir reçu le feu vert des autorités en ce sens.

Sanofi avance de 0,20% après avoir l'approbation au Japon du Dupixent, dans le traitement des enfants de 6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique.

FlatexDEGIRO recule de 0,50%, la BaFin, l'autorité allemande de supervision financière, ayant annoncé mardi avoir infligé deux amendes à la banque pour infraction aux règles de trading.

(Rédigé par Claude ‌Chendjou, édité par Kate Entringer)