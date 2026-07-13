Trois valeurs européennes à surveiller en ce début de saison des résultats, selon Panmure Liberum

Les titres ASML, Dassault Systèmes et Nestlé vont mériter d'être surveillés de près lors des deux semaines à venir, avec le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, affirment ce lundi les stratèges de la banque d'investissement britannique Panmure Liberum.

ASML, le baromètre mondial de la tech

D'après Joachim Klement, l'analyste vedette de l'établissement londonien, et sa collègue Francisca Reis, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs devrait faire mieux que prévu mercredi à l'occasion de la publication de ses comptes du 2ème trimestre.

Au vu de l'accélération de la demande pour les machines de lithographie DUV, les équipes de Panmure Liberum expliquent qu'elles ne seraient pas surprises de voir le groupe basé près d'Eindhoven revoir à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2026, tout en rappelant que le marché se focalisera surtout sur les prévisions livrées pour 2027.

Mais de leur point de vue, les récentes annonces de Samsung et d'Hynix qui prévoient d'investir plus de 500 milliards de dollars dans la construction de deux nouvelles usines montrent bien que le cycle d'investissements qui porte actuellement le secteur des semi-conducteurs n'est pas terminé.

Dassault Systèmes, l'heure du second souffle ?

S'agissant de Dassault Systèmes, Panmure Liberum rappelle que l'éditeur de logiciels professionnels de conception a perdu les faveurs du marché dernièrement, comme en témoigne le repli de 23,5% de son titre depuis le début de l'année, un recul que les professionnels attribuent à des résultats annuels 2025 décevants et à des prévisions pour 2026 inférieures au consensus, sur fond de faiblesse du secteur automobile et de difficultés dans les métiers liés aux sciences de la vie.

Malgré quelques signes encourageants survenus au 1er trimestre, les investisseurs demeurent en mode attentiste (wait-and-see) sur la valeur, mais une poursuite des progrès récemment réalisés au niveau de l'activité pourrait rassurer les investisseurs et entraîner un mouvement de revalorisation en Bourse, ajoute la banque britannique.

Dassault Systèmes a prévu de présenter ses résultats de 2ème trimestre le jeudi 23 juillet.

Nestlé sort de la zone de turbulences

Last but not least, Panmure Liberum estime que la longue période de sous-performance dont a pâti le titre Nestlé est révolue, comme l'illustre son rebond de 5,9% opéré depuis le 1er janvier après avoir fait 13 points de pourcentage moins bien que l'indice STOXX 600 Europe l'an dernier.

Avec le reflux des prix du café et du cacao, les vents contraires auxquels le groupe agroalimentaire suisse était depuis longtemps confronté commencent à se dissiper, poursuivent les stratèges, un phénomène favorable qui n'a pas encore été pleinement intégré par le marché à son avis.

Compte tenu de la solidité des activités dans la santé animale, Panmure Liberum pense que le groupe de Vevey pourrait dépasser les estimations du consensus de 3 à 4%, une perspective intéressante quand on sait que d'un point de vue historique le titre tend à progresser de 0,5% pour chaque point de pourcentage meilleur que prévu dans le sillage de ses publications, conclut la banque.

Ses comptes sont eux aussi attendus en date du 23 juillet.