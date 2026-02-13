Trois personnes brûlées sur le site d'Exxonmobil à Beaumont, Texas - médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois personnes ont subi des brûlures alors qu'elles travaillaient sur des opérations de transport dans les installations d'ExxonMobil XOM.N à Beaumont, au Texas, ont rapporté 12newsnow et d'autres médias jeudi en fin de journée.

Les rapports ajoutent que les équipes d'urgence sont intervenues, mais des détails supplémentaires sur la cause de l'incident, la gravité des brûlures et l'état des travailleurs blessés n'étaient pas immédiatement disponibles.

Exxon n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.