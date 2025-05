Trois nouveaux indices, "pôle de croissance", obligations... : l'opérateur boursier Euronext met en place des mesures pour soutenir les entreprises européennes de la défense et de l'énergie

Eurnonext met en œuvre un "ensemble complet d'initiatives liées à l'énergie, à la sécurité et à la géostratégie (...) pour renforcer l'autonomie stratégique européenne".

Euronext va mettre en place une série de mesures visant à faciliter le financement d'entreprises dans le secteur de la défense et de l'énergie. L'opérateur boursier paneuropéen a notamment annoncé mardi 6 mai de nouveaux indices et des facilités pour l'émission d'obligations de défense.

Euronext va ainsi créer trois nouveaux indices paneuropéens thématiques dans le cadre "d'un ensemble complet d'initiatives liées à l'énergie, à la sécurité et à la géostratégie (...) pour renforcer l'autonomie stratégique européenne", a fait savoir le groupe dans un communiqué publié mardi.

L'Euronext European Energy Security Index suivra les entreprises du secteur de l'énergie , le l'Euronext European Aerospace & Defence Index celles des secteurs de la défense et l'aérospatial , et enfin, l'Euronext European Strategic Autonomy Index suivra les entreprises qui "favorisent l'indépendance stratégique dans des secteurs critiques".

"Les investisseurs sont de plus en plus désireux d'augmenter leur exposition aux opportunités croissantes liées aux investissements dans l'aérospatial, la défense, l'énergie et les infrastructures stratégiques en Europe", a déclaré Stéphane Boujnah, PDG du groupe, cité dans le communiqué. Euronext prévoit d'ici 2025 la création d'un "pôle européen de croissance pour l'aérospatiale et la défense" pour permettre aux entreprises européennes de ces secteurs d'accéder plus facilement à de "larges ressources financières".

"Énergie, Sécurité et Géostratégie"

L'opérateur boursier a également annoncé de "nouvelles solutions pour faciliter l'émission d'obligations de défense européennes".

Enfin, Euronext prévoit une mise à jour des méthodologies des indices ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) existants en suivant les nouvelles lignes directrices du gendarme boursier européen, l'ESMA, incluant le secteur de la défense.

Les mesures annoncées s'inscrivent dans une stratégie plus large pour soutenir le "nouvel ESG" : comprendre "Énergie, Sécurité et Géostratégie".

À l'occasion de la conférence annuelle de l'opérateur boursier en mars dernier, Stéphane Boujnah s'était déjà montré très favorable à une redéfinition de la notion des investissements respectant des critères ESG.

La défense européenne est devenue un thème majeur face à la menace russe et au risque de désengagement américain. Le Vieux Continent, Allemagne en tête, a depuis annoncé des dépenses colossales pour réarmer l'Europe.

Le secteur financier est traditionnellement réticent à investir dans la défense. Avec la montée en puissance des critères ESG ces dernières années, sous l'impulsion politique européenne pour accroître la transition écologique du continent, les entreprises de la défense, moins bien notées en raison d'un moindre accès à leurs données par les agences de notation, peuvent se retrouver exclues de ces fonds.

Stéphane Boujnah a assuré lors d'un point presse que l'engagement d'Euronext à l'ESG au sens strict "reste total".