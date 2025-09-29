 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 879,28
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trois nominations chez Crédit Agricole CIB
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 14:42

Crédit Agricole CIB fait part de la nomination de Stéphane Ducroizet en tant que directeur général délégué en charge des activités de financement à compter du 1er novembre. Au titre de ses nouvelles fonctions, il reste membre du comité de direction de Crédit Agricole SA .

Natacha Gallou lui succède au poste de senior regional officer pour la région Amériques à compter du 1er octobre et intègre le comité de direction de Crédit Agricole SA. Ils demeurent tous deux membres du comité exécutif de Crédit Agricole CIB.

Eric de Lambilly, précédemment responsable de la gestion des risques pour l'Asie-Pacifique, remplace Natacha Gallou aux fonctions de responsable des risques et du contrôle permanent à compter du 1er octobre, et intègre le comité exécutif de Crédit Agricole CIB.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,9300 EUR Euronext Paris +0,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank