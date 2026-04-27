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Triton Uranium envisage une cotation aux États-Unis en 2026 face à la hausse de la demande en combustible nucléaire
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Triton Uranium envisage une cotation aux États-Unis par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique en 2026, a déclaré son président Scott Evans à Reuters, alors que la société cherche à tirer parti de la demande croissante en combustible nucléaire et à renforcer l'approvisionnement national .

La société canadienne a entamé des travaux de développement dans le cadre de son projet Atlas à Uranium City, en Saskatchewan, où elle détient environ 46 742 acres de concessions minières.

Triton a levé près de 16 millions de dollars de fonds privés, qu'elle prévoit d'utiliser pour faire avancer l'exploration en vue d'une éventuelle cotation en bourse.

La société envisagerait une future cession de parts au gouvernement américain ou canadien, reflétant les efforts politiques croissants visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, a déclaré M. Evans.

L'intérêt pour l'énergie nucléaire s'est accru à mesure que la demande en électricité augmente, en partie sous l'impulsion des centres de données qui soutiennent l'intelligence artificielle et l'infrastructure cloud.

Le développeur de réacteurs X-Energy, soutenu par Amazon

AMZN.O , a récemment levé environ 1,02 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, soulignant le regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur nucléaire .

Dans le même temps, l'offre d'uranium reste limitée après des années de sous-investissement.

Reuters a rapporté en janvier que la production minière américaine était à nouveau en hausse, mais qu'elle ne devrait atteindre qu'environ 1 million de livres cette année, ce qui est bien en deçà de la consommation annuelle des États-Unis , qui dépasse les 50 millions de livres.

Triton se prépare à lancer un programme de forage de 10 000 mètres sur quatre cibles prioritaires, dont la zone de la mine Dubyna, les forages devant débuter en juin.

Plus tôt cette année, Denison Mines Corp DML.TO et NexGen Energy NXE.TO ont reçu l'autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour commencer la construction de leurs projets Wheeler River et Rook I, respectivement, dans le nord de la Saskatchewan — les premières autorisations accordées pour de nouvelles mines d'uranium au Canada depuis 2004.

Valeurs associées

AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
DENISON MINES
5,280 CAD TSX +1,54%
NEXGEN ENERGY
16,990 CAD TSX +0,30%
Uranium U308
85,75 USD NYMEX -0,87%
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