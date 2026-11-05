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TripAdvisor annonce le départ de son directeur général et de son directeur financier ; les résultats du troisième trimestre sont en deçà des prévisions, l'action chute
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 17:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

5 novembre - ** L'action de Tripadvisor ( TRIP.O ), société de réservation de voyages en ligne, a chuté d'environ 22% à 7.99 dollars

** Le directeur général Matt Goldberg va démissionner de son poste et quitter le conseil d'administration; il restera en fonction jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise

** Le directeur financier Michael Noonan démissionne pour saisir une autre opportunité; il restera en poste jusqu'en décembre

** La directrice de la stratégie, Kristen Dalton, succédera à Michael Noonan au poste de directrice financière par intérim à partir de janvier

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 11% à 436.4 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 458.4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0.37 dollar, est inférieur aux estimations de 0.44 dollar

** La perte nette du troisième trimestre s'élève à 316.9 millions de dollars, principalement due à une dépréciation hors trésorerie du goodwill dans le segment « Hôtels et autres »

** Le chiffre d'affaires du segment « Expériences » recule de 3%, bien que les réservations aient augmenté d'environ 2%; celui du segment « Hôtels et autres » chute de 23%

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 45.2% depuis le début de l'année

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