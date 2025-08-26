Triodos IM et Lombard Odier & Cie dévoilent une nouvelle collaboration

(AOF) - Triodos Investment Management a annoncé une nouvelle collaboration avec la banque suisse Lombard Odier & Cie pour la gestion du portefeuille du fonds Lombard Odier Gateway – Triodos Development Finance. Ce fonds offre aux investisseurs éligibles la possibilité d'investir dans le financement du développement, contribuant ainsi à un impact social et environnemental positif à travers le monde.

" Il vise à promouvoir le bien-être financier et social ainsi que la résilience économique des particuliers et des PME en leur donnant accès à des services financiers responsables et à d'autres besoins fondamentaux", détaillent les deux partenaires.

En tant que gestionnaire du fonds, Triodos IM se concentrera sur les investissements à impact dans la microfinance, les énergies renouvelables et l'agriculture durable dans les marchés émergents.