Triodos IM et Lombard Odier & Cie dévoilent une nouvelle collaboration
information fournie par AOF 26/08/2025 à 14:20

(AOF) - Triodos Investment Management a annoncé une nouvelle collaboration avec la banque suisse Lombard Odier & Cie pour la gestion du portefeuille du fonds Lombard Odier Gateway – Triodos Development Finance. Ce fonds offre aux investisseurs éligibles la possibilité d'investir dans le financement du développement, contribuant ainsi à un impact social et environnemental positif à travers le monde.

" Il vise à promouvoir le bien-être financier et social ainsi que la résilience économique des particuliers et des PME en leur donnant accès à des services financiers responsables et à d'autres besoins fondamentaux", détaillent les deux partenaires.

En tant que gestionnaire du fonds, Triodos IM se concentrera sur les investissements à impact dans la microfinance, les énergies renouvelables et l'agriculture durable dans les marchés émergents.

ISR - ESG
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

