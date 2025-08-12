Trinidad attribue des blocs en eau profonde à Exxon et pourrait bénéficier d'un investissement de 21,7 milliards de dollars, selon le ministre

Exxon souhaite reproduire le succès de la Guyane dans les eaux profondes de Trinidad

Le plan d'exploration initial nécessite 42 millions de dollars pour la sismique et les puits

L'infrastructure existante de Trinidad pourrait accélérer la production d'Exxon

(Ajoute le contexte et les citations à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams

Exxon Mobil XOM.N pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars à Trinité-et-Tobago si le géant américain de l'énergie trouve des réserves dans une vaste zone en eau profonde qui lui a été attribuée mardi pour explorer le pétrole et le gaz dans le pays des Caraïbes, a déclaré le ministre de l' Énergie Roodal Moonilal.

Roodal Moonilal s'exprimait lors d'un événement organisé à Port of Spain, au cours duquel un contrat de partage de la production a été signé avec Exxon, marquant son retour dans le pays après 20 ans d'absence.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le gouvernement avait accepté d'accorder à Exxon l'accès à une zone équivalente à sept blocs et située au nord-ouest de son bloc prolifique de Stabroek au large de la Guyane.

"Ce que nous accordons aujourd'hui est plus grand que la surface du pays", a déclaré Roodal Moonilal.

Exxon et le gouvernement de Trinidad ont négocié l'accord en "un temps record", a déclaré John Ardill, vice-président d'Exxon chargé de l'exploration mondiale, lors de la cérémonie de signature, ajoutant que la société souhaitait utiliser ses connaissances de la géologie des Caraïbes et reproduire son succès en Guyane .

Le plan d'exploration initial d'Exxon nécessitera un investissement de 42 millions de dollars pour la sismique 3D et jusqu'à deux puits d'exploration, ont déclaré les responsables de Trinidad. Le premier puits pourrait être foré après l'achèvement de la sismique, qui devrait débuter dans six mois, a ajouté John Ardill.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré que la société était l'opérateur du bloc et détenait 100 % des intérêts.

Un consortium dirigé par Exxon a confirmé la présence de plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables dans les eaux voisines de la Guyane.

"Bien qu'il s'agisse encore d'une exploration exploratoire, elle présente un grand potentiel dans cette zone d'eaux très profondes", a déclaré John Ardill, en faisant référence à Trinidad.

Trinidad a connu quelques succès dans l'exploration en eaux profondes par des consortiums comprenant les sociétés BHP

BHP.AX , Woodside WDS.AX , BP BP.L et Shell SHEL.L . Certaines des découvertes sont en cours de développement commercial, a déclaré le ministre.

Si les réserves sont confirmées par Exxon, l'entreprise pourrait commencer à produire encore plus rapidement qu'elle ne l'a fait en Guyane, car Trinidad dispose déjà d'infrastructures pétrolières et gazières.

Exxon prévoit d'utiliser ses équipements et ses ressources entre la Guyane et Trinité-et-Tobago pour accélérer l'exploration, selon John Ardill.

La Première ministre de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, a promis que son pays réexaminerait les conditions fiscales afin d'attirer davantage d'investissements dans le secteur de l'énergie.

"Trinidad n'attendra pas la fin d'une ère énergétique", a-t-elle déclaré. "Notre principe est simple: les investissements vont là où ils sont les bienvenus et restent là où ils sont bien traités