Trimestriels encourageants chez emeis, le titre attendu en forte hausse

Le siège d'Emeis. (crédit photo : Emeis )

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance et des soins bénéficie de la progression de l'activité des maisons de retraite et de l'amélioration des taux d'occupation. La dynamique reste particulièrement soutenue à l'international. Dans les échanges post clôture le titre affiche une progression de près de 8%.

emeis a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,53 MdEUR au titre du 3e trimestre 2026, en progression de 3,5% en données publiées et de 5,8% en organique sur un an.

Dans le détail, les maisons de retraite, premier métier du groupe, ont enregistré un chiffre d'affaires de 1 025 MEUR, en hausse de 5,2% en données publiées et de 7,1% en organique, tandis que l'activité des cliniques a progressé de 1,4% en données publiées et de 2,1% en organique, à 447 MEUR.

Sur le plan géographique, la France a affiché une croissance organique de 2,9%, à 613 MEUR, tandis que l'Europe du Nord a enregistré une progression de 7,4%, à 527 MEUR. La croissance organique a aussi atteint 8,5% en Europe centrale et 8,2% en Europe du Sud.

Cette dynamique s'accompagne d'une nouvelle amélioration du taux d'occupation moyen, qui s'est établi à 91% au troisième trimestre, contre 88% un an auparavant. Dans les maisons de retraite, il a atteint 91,5%, en hausse de 3,6 points. En France, le taux d'occupation des maisons de retraite a progressé de 4,4 points sur un an, à 90,1%.

"Les performances d'emeis à fin septembre confirment la solidité de notre dynamique de croissance et la pertinence de notre stratégie", a déclaré Laurent Guillot, directeur général du groupe, soulignant les effets positifs de la hausse des taux d'occupation et de la maîtrise des charges opérationnelles.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, emeis confirme ses prévisions relevées fin juillet, avec une croissance de l'EBITDAR à périmètre constant attendue entre 12% et 14%, contre un objectif initial supérieur à 10%. Le groupe anticipe également un ratio d'endettement net sur EBITDA hors IFRS 16 compris entre 8,1 et 8,5 fois à fin 2026, contre 11,8 fois fin 2025.