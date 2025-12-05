Trimble progresse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O augmentent de 1,4 % à 83,50 $ avant le marché

** TRMB annonce une autorisation de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1,0 milliard de dollars pour les actions ordinaires de la société

** L'autorisation de rachat d'actions n'a pas de date d'expiration, déclare la société

** Le nouveau programme remplace l'autorisation précédente d'un montant maximum de 1,0 milliard de dollars, dont 273 millions de dollars restaient à la fin du troisième trimestre; l'autorisation précédente est désormais annulée, déclare la TRMB

** A la dernière clôture, TRMB a progressé de ~16% depuis le début de l'année