Trimble progresse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O augmentent de 1,4 % à 83,50 $ avant le marché

** TRMB annonce une autorisation de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1,0 milliard de dollars pour les actions ordinaires de la société

** L'autorisation de rachat d'actions n'a pas de date d'expiration, déclare la société

** Le nouveau programme remplace l'autorisation précédente d'un montant maximum de 1,0 milliard de dollars, dont 273 millions de dollars restaient à la fin du troisième trimestre; l'autorisation précédente est désormais annulée, déclare la TRMB

** A la dernière clôture, TRMB a progressé de ~16% depuis le début de l'année

Valeurs associées

TRIMBLE
82,3000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

