Trimble progresse après que KeyBanc a relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O augmentent de 1,3 % à 81,19 $ avant le marché
** KeyBanc relève la note de l'action de "pondération sectorielle" à "surpondérer"
** La société de courtage estime que la dynamique des revenus récurrents annualisés de TRMB est durable car le portefeuille de logiciels de construction de la société dispose d'une "grande marge de manœuvre pour stimuler les ventes croisées et capter de nouveaux logos"
** La note moyenne de 15 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 99 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a progressé de 13,5 % cette année
