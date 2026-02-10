Trimble prévoit un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires en hausse grâce à une forte demande de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trimble TRMB.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur une hausse de la demande grâce à sa stratégie consistant à associer des produits de navigation à des solutions logicielles pour des secteurs tels que la construction et les transports.

Les actions de la société basée à Westminster, dans le Colorado, ont augmenté de 3,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché

Trimble est passé d'un modèle axé sur le matériel à un modèle axé sur les services logiciels, dans le but de générer des revenus récurrents réguliers, même en période de ralentissement économique.

Elle a également bénéficié de sa stratégie "connect-to-scale", conçue pour relier les solutions matérielles, logicielles et en nuage dans les secteurs de la construction, de la géospatiale et du transport.

Trimble prévoit un chiffre d'affaires total de 3,81 milliards de dollars à 3,91 milliards de dollars pour 2026, dont le point médian est supérieur aux attentes des analystes de 3,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 893 et 918 millions de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations de 897,5 millions de dollars.

Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 3,42 et 3,62 dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations de 3,46 dollars.

L'adoption par un plus grand nombre de clients des services de positionnement et de correction, des outils de construction numérique et des services d'IA de la société a également soutenu la croissance des revenus récurrents.

Les revenus récurrents annuels ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,39 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre s'est élevé à 969,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 950,8 millions de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1 dollar, dépassant les estimations de 96 cents.