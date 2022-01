Trilogiq: "Net rebond de la rentabilité sur le semestre"

Publication des résultats semestriels 2021/2022



Trilogiq publie des résultats semestriels en nette amélioration, dans la continuité de son précédent exercice. Sur une croissance de +5,0% de son chiffre d’affaires, à 10,5 M€, la société dégage un EBE de 0,9 M€ (vs 0,6 M€) pour une marge en forte hausse, à 8,4 % (vs 5,6%) et un REX de 0,2 M€ (vs -0,5 M€). La trésorerie nette du groupe ressort toujours largement excédentaire, à 18,5 M€ (vs 19,5 M€), bien que marginalement impactée par une hausse volontaire du BFR. A fin décembre (9 mois), le carnet de commandes affiche cependant un léger recul, à 16,5 M€ (-4,0%).



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 9,40 € et notre recommandation reste à l’Achat. Avec 18,5 M€ de trésorerie nette, le titre se paie actuellement 0,4x VE/CA 2022E, malgré un effort de restructuration réussi et une visibilité accrue.