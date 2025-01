Trilogiq: le titre avance, les résultats rassurent information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le titre du fabricant français d'équipements modulaires pour le secteur de la logistique Trilogiq s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris après la publication de résultats semestriels soutenus par l'international et le reflux des coûts des composants.



Sur les six mois clos au 30 septembre dernier, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 12,1 millions d'euros, soit en progression de 8,3% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, Trilogiq dit avoir profité des bonnes performances commerciales affichées en Europe Centrale (Pologne et Roumanie), dans la zone Amériques (Etats-Unis et Mexique) ainsi qu'en Afrique du Sud.



Grâce à la légère baisse du prix des matières premières et des frais logistiques, la société a par ailleurs accru son taux de marge brute, porté à 64,1% contre 58,8% un an plus tôt.



L'Ebitda consolidé s'établit, lui, à un peu plus de 1,19 million d'euros, soit un triplement par rapport au 30 septembre 2023 (376.000 euros), pour représenter environ 10% du chiffre d'affaires.



S'il évoque un contexte économique et politique compliqué, notamment en Europe (qui représente 56% de ses commandes), Trilogiq dit vouloir maintenir son niveau de chiffre d'affaires et poursuivre l'amélioration de ses marges d'ici la fin de l'exercice 2024-2025, qui interviendra le 31 mars).



Pour ce faire, la société explique qu'elle a l'intention de continuer à développer la standardisation de ses gammes de produits via ses plateformes numériques.



Suite à cette publication, l'action avançait de 0,8% lundi en fin de matinée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées TRILOGIQ 6,00 EUR Euronext Paris +0,84%