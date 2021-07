Trilogiq:"De belles perspectives et un carnet de commandes en forte hausse"

Publication des résultats annuels (fin mars 2021)



Trilogiq publie des résultats 2020/21 au-dessus de nos attentes avec un CA de 22,6 M€ (-4%), un EBE de 2,1 M€ (vs -0,3 M€ en 2019/20 et 1,6 M€ attendus) et un REX de 0,2 M€ (vs -3,0 M€ en 2019/20 et -0,3 M€ attendus), Trilogiq a bénéficié de la reprise de l'activité sur le S2 et du plan de réduction des coûts de structure.



Recommandation

Suite à cette publication et à nos ajustements d'atterrissage, notre objectif de cours ressort désormais à 9,40 € (vs 7,90 €). Nous confirmons notre opinion à l'Achat sur le titre compte tenu de la dynamique des commandes et du plein effet des efforts de restructuration sur l'année en cours.