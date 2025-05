Trigano : un premier semestre difficile

(AOF) - Trigano a dévoilé ses résultats du premier semestre 2024-2025, faisant ressortir un résultat net de 105,7 millions d'euros contre 180,5 millions un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel courant atteint 144,1 millions d'euros après 243,2 millions d'euros au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des véhicules de loisirs s'élève à 1,67 milliard d'euros, en retrait de 16,5%.

"La fin des opérations de déstockage et la saisonnalité plus favorable permettent d'entrevoir une progression de la marge au second semestre", précise l'entreprise qui "restera bien entendu attentive à l'évolution de ses marchés et adaptera son outil et son organisation à toute éventuelle variation significative de la demande".

Le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2025. Le coupon sera détaché le 30 mai 2025 et sa mise en paiement effectuée à compter du 3 juin 2025.

