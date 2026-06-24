Trigano reste en croissance malgré un troisième trimestre plus modéré

Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs a enregistré au troisième trimestre de son exercice 2025-2026 un chiffre d'affaires de 1,16 milliard d'euros, en hausse de 1,6% par rapport au niveau record atteint un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité du spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a progressé de 4,3%, à 2,94 MdsEUR.

La croissance du troisième trimestre a toutefois été freinée par plusieurs perturbations opérationnelles. Le groupe explique que "le maintien d'un rythme de production des camping-cars proche de 15% a exercé des tensions sur la chaîne logistique, conduisant à la sortie d'usine de véhicules incomplets". Ces difficultés devraient être résorbées dans les prochaines semaines. Dans le même temps, le rattrapage des véhicules affectés par les conséquences d'un incendie chez un fournisseur de pièces de carrosserie n'était pas achevé à fin mai.

Dans ce contexte, les ventes de camping-cars aux réseaux de distribution externes n'ont progressé que de 2,5% au troisième trimestre. Les livraisons aux clients finaux via les réseaux de distribution intégrés ont, quant à elles, reculé de 1% en volume en raison d'une baisse de la fréquentation des points de vente en fin de période. Au total, le chiffre d'affaires de l'activité camping-cars a augmenté de 1,4%.

Les ventes de caravanes ont en revanche progressé de 17,2%, tandis que les activités d'accessoires et de services sont restées globalement stables ( 0,4%).

Dans les autres activités de loisirs, les résidences mobiles ont bénéficié du rattrapage des retards de livraison accumulés au premier semestre.

Le chiffre d'affaires de cette activité a progressé de 1,6%, malgré un effet de mix-prix défavorable. Les ventes de remorques ont pour leur part reculé de 0,6%, pénalisées par une conjoncture morose en France et en Allemagne.

Pour l'ensemble de l'exercice clos fin août 2026, Trigano anticipe une amélioration de ses résultats ainsi qu'une solide génération de trésorerie.

Le groupe a par ailleurs racheté 300 000 de ses propres actions pour 45,9 MEUR au cours des dernières semaines et prévoit de poursuivre ce programme au quatrième trimestre.