Trigano porté par la bonne dynamique des camping-cars

Trigano a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,8% à 3,8 milliards d'euros sur l'exercice 2025-2026, soutenu par la bonne dynamique des camping-cars et des caravanes.

Les livraisons de camping-cars aux réseaux de distribution ont augmenté de près de 7% en volume, à la faveur d'une demande bien orientée dans la plupart des pays européens. Le chiffre d'affaires de l'activité a ainsi progressé de 4,2%, à 2,88 milliards d'euros. Les ventes de caravanes ont de leur côté bondi de 14,7%, à 137 millions d'euros.

La performance a toutefois été freinée par les réseaux de distribution intégrés, dont l'activité a reculé de 5%, notamment en raison de la faiblesse du marché français dans un environnement économique et politique défavorable. Les ventes d'accessoires et autres prestations ont également légèrement diminué, de 1,4% à 311 millions d'euros.

Dans les autres activités de loisirs, le chiffre d'affaires des résidences mobiles a atteint 291 millions d'euros, en hausse de 2,9% grâce à l'intégration de BIO Habitat. A périmètre constant, les ventes ont toutefois reculé d'environ 6%, sous l'effet d'un mix défavorable et de pressions sur les prix. L'activité remorques a pour sa part progressé de 2,7%, à 150 millions d'euros.

Trigano s'attend à une nouvelle amélioration de ses résultats, avec une marge opérationnelle courante qui devrait se rapprocher de 10%. La trésorerie nette hors IFRS 16 s'est également nettement renforcée pour atteindre environ 500 millions d'euros, malgré 60 millions d'euros consacrés aux rachats d'actions et 76 millions d'euros de dividendes versés pendant l'exercice.

Pour le nouvel exercice, le groupe bénéficie de carnets de commandes en progression, lui assurant une bonne visibilité sur le premier semestre.

Trigano reste néanmoins prudent face à l'attentisme des consommateurs et prévoit, dans ce contexte, de maintenir sa production de camping-cars stable sur la période.

Fort de sa situation financière, le groupe entend poursuivre son développement en Europe, y compris par croissance externe. Trigano va également continuer son programme de rachat d'actions et versera un deuxième acompte sur dividende de 2,40 euros par action, portant à 4,50 euros les acomptes versés au titre de l'exercice 2026.