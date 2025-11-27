 Aller au contenu principal
Trigano, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du jeudi 27 novembre 2025 -
information fournie par AOF 27/11/2025 à 17:45

(AOF) - Trigano (+15,97 % à 171,40 euros)

Trigano a grimpé ce jeudi avoir publié, sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes. Le marché apprécie également les perspectives pour 2026. Lors de son exercice 2024-2025, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 32,9%, à 335,9 millions d'euros, soit une marge de 9,2% sur un chiffre d'affaires, déjà connu, de 3,66 milliards d'euros (-6,8%)

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec plus du 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réalisé à 95 % dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 33 % des ventes en France, 24 % en Allemagne, 11 % au Royaume-Uni, 8 % en Scandinavie, 6,5 % au Bénélux puis l’Italie et l’Espagne ;

- Ambtion : croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, autonomie des filiales et maîtrise du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,8 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et le directoire, Michel Freiche assurant la direction générale.

/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à la hausse des stocks dans les réseaux, révision à la baisse, des capacités de production, réorganisation industrielle et logistique et programmes d’amélioration de la profitabilté,

- remodelage de la distribution, en France avec le déploiement du réseau Libertium, - d’où n gain de parts de marché, de 3 points au 1 er trimestre, auprès notamment des primo-accédants, avec des offres adaptées, aux prix compétitifs n’affectant pas la rentabilité grâce au redimensionnement des bases de coûts,

- la diversification via le nouveau positionnement, stratégique, sur le marché des mobil-homes d’hôtellerie de plein air et l’acquisition de BIO Habitat,

- la diminution des besoins en fonds de roulement, indispensable à la croissance en Europe ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires,

- lancement du 1 er véhicule bi-thermique/électrique, Electric X ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne des sites de fourgons & vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens ;

- Bilan quasiment non endetté malgré la reprise de l’activité BIO Habitat, avec une trésorerie opérationnelle estimée à 500 M€ à la fin de l’exercice.

=/ Défis /=

- Après la normalisation des stocks distributeurs et le bon niveau des carnets de commandes emplis lors des salons d’automne, poursuite de la reprise de l’activité sur la fin de l’exercice 2025-26, clos le 31 août ;

- Après une acquisition en France, attente d’autres opérations de croissance externe ;

- Intégration opérationnelle de l’activité mobil-homes de Beneteau, sous les marques O’Hara, IRM et Coco Switt (320 M€ de chiffre d’affaires), financée par un emprunt spécifique ;

- Après un repli de 11,5 % du chiffre d’affaires annuel, réalisation de l’objectif 2024-25 d’une amélioration de la marge au 2 nd semestre ;

- Versement le 6 octobre du 2 ème acompte sur dividende 2024-25, d’un montant de 1,85 €, supérieur aux prévisions du directoire.

Valeurs associées

TRIGANO
171,4000 EUR Euronext Paris +15,97%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 17:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

