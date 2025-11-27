Trigano, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du jeudi 27 novembre 2025 -

(AOF) - Trigano (+15,97 % à 171,40 euros)

Trigano a grimpé ce jeudi avoir publié, sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes. Le marché apprécie également les perspectives pour 2026. Lors de son exercice 2024-2025, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 32,9%, à 335,9 millions d'euros, soit une marge de 9,2% sur un chiffre d'affaires, déjà connu, de 3,66 milliards d'euros (-6,8%)

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec plus du 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réalisé à 95 % dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 33 % des ventes en France, 24 % en Allemagne, 11 % au Royaume-Uni, 8 % en Scandinavie, 6,5 % au Bénélux puis l’Italie et l’Espagne ;

- Ambtion : croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, autonomie des filiales et maîtrise du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,8 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et le directoire, Michel Freiche assurant la direction générale.

/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à la hausse des stocks dans les réseaux, révision à la baisse, des capacités de production, réorganisation industrielle et logistique et programmes d’amélioration de la profitabilté,

- remodelage de la distribution, en France avec le déploiement du réseau Libertium, - d’où n gain de parts de marché, de 3 points au 1 er trimestre, auprès notamment des primo-accédants, avec des offres adaptées, aux prix compétitifs n’affectant pas la rentabilité grâce au redimensionnement des bases de coûts,

- la diversification via le nouveau positionnement, stratégique, sur le marché des mobil-homes d’hôtellerie de plein air et l’acquisition de BIO Habitat,

- la diminution des besoins en fonds de roulement, indispensable à la croissance en Europe ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires,

- lancement du 1 er véhicule bi-thermique/électrique, Electric X ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne des sites de fourgons & vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens ;

- Bilan quasiment non endetté malgré la reprise de l’activité BIO Habitat, avec une trésorerie opérationnelle estimée à 500 M€ à la fin de l’exercice.

=/ Défis /=

- Après la normalisation des stocks distributeurs et le bon niveau des carnets de commandes emplis lors des salons d’automne, poursuite de la reprise de l’activité sur la fin de l’exercice 2025-26, clos le 31 août ;

- Après une acquisition en France, attente d’autres opérations de croissance externe ;

- Intégration opérationnelle de l’activité mobil-homes de Beneteau, sous les marques O’Hara, IRM et Coco Switt (320 M€ de chiffre d’affaires), financée par un emprunt spécifique ;

- Après un repli de 11,5 % du chiffre d’affaires annuel, réalisation de l’objectif 2024-25 d’une amélioration de la marge au 2 nd semestre ;

- Versement le 6 octobre du 2 ème acompte sur dividende 2024-25, d’un montant de 1,85 €, supérieur aux prévisions du directoire.