Trigano, LDC, Aramis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aramis Group

Sur l'exercice 2024-2025, Aramis Group a vu son Ebitda ajusté bondir de 34% à 67,8 millions d'euros. Le résultat net a quant à lui été multiplié par quatre pour atteindre 19,9 millions d'euros. Le bénéfice net a été soutenu par une baisse de l'endettement financier, des charges financières sur dettes de locations. Enfin, le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 6%, à 2,38 milliards d'euros.Enfin, le leader européen de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers a vu son total de volumes de véhicules B2C vendus progresser de 6,1%, à 119 109 unités.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé le renforcement de l'internationalisation de son offre avec deux nouveaux véhicules d'investissement spécifiquement conçus pour le marché européen. "Ces deux nouveaux fonds Evergreen spécialisés par classe d'actif, dont un ELTIF 2.01, seront largement distribués sur le continent," souligne la société d'investissement. Eurazeo Prime Income Credit (EPIC) – pour la dette privée – et Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) – pour le private equity secondaire – ont vocation à être distribués dans plusieurs pays européens.

Kaleon

Kaleon a annoncé le succès de son introduction en bourse à Milan et à Paris. Le montant total du placement s'élève à 18 millions d'euros en incluant la clause d'extension de 1,5 million d'euros et l'exercice potentiel de l'option de surallocation de 1,5 million d'euros. Le prix de l'offre est fixé à 4 euros par action et la capitalisation boursière de la société s'élève à 56,5 millions d'euros. Le début des négociations est programmé le lundi 1er décembre.

LDC

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros, contre 2,984 milliards d'euros il y a un an, correspondant à une progression de 15,6% en valeur (+5,7% à périmètre identique). Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Sur ce semestre, l'Ebitda est en hausse de plus de 19%, à 306,8 millions d'euros, dont 52,5 millions d'euros apportés par le pôle International. Il représente 8,9% du chiffre d'affaires du semestre.

Rémy Cointreau

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, Rémy Cointreau a connu une nette baisse de ses résultats. Son chiffre d'affaires a reculé de 8,3%, à 489,6 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant a diminué de 26,2%, à 108,7 millions d'euros, en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable. De son côté, la marge nette s'est affaissée de 4,3 points pour s'établir à 12,9% et le bénéfice net part du groupe a fondu de 31,3%, à 63,1 millions d'euros.

Signaux Girod

Le fabricant français de signalisation routière signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Thales

Thales a nommé Louis Igonet au poste de directeur des relations investisseurs. Rattaché à Pascal Bouchiat, directeur général, finance et systèmes d'Information de Thales, Louis Igonet aura la responsabilité de la communication financière et, notamment, des relations avec les investisseurs et analystes financiers. Il succède à Alexandra Boucheron et rejoindra Thales le 5 janvier 2026. Louis Igonet, diplômé de l'EDHEC, est actuellement directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement de Tikehau Capital.

Transgene

Transgene a annoncé la reprise de cotation de ses actions ce jeudi après avoir réalisé une levée de fonds d'environ 105 millions d'euros. La société de biotechnologies a effectué une offre réservée, à destination d'investisseurs institutionnels français et internationaux, via un placement privé, et une offre au public pour les investisseurs particuliers, au prix de 1,02 euro par action.

Valneva

Au lendemain de l'annonce des résultats finaux positifs d'un essai de phase 2 sur son vaccin contre la maladie de Lyme, qui a permis au titre de bondir de 7,60%, Valneva a annoncé la consolidation de ses activités sur le site de Lyon. La société spécialisée dans les vaccins a prévu de concentrer ses activités françaises sur son site de Lyon, et va donc, par conséquent, fermer celui de Nantes. Ce dernier compte actuellement des activités opérationnelles et de R&D préclinique.

Waga Energy

Waga Energy a signé une dette senior de 180 millions de dollars sur quatre ans avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC Asset Management en tant que prêteur et agent prêteur. Ces fonds doivent servir à renforcer la capacité de production de biométhane sur les sites de stockage de déchets aux Etats-Unis. A ce jour, Waga Energy a signé 13 contrats d'exploitation de gaz avec des gestionnaires de décharges aux Etats-Unis (dont 2 unités Wagabox en exploitation et 11 en construction), totalisant une capacité installée de 1,4 TWh par an.