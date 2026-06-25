Trigano en nette hausse après ses résultats trimestriels

Le groupe estime que la progression de son activité et de sa production devrait se traduire par une amélioration des résultats et une solide génération de trésorerie sur l'ensemble de l'exercice. Ce matin, le titre gagne près de 5% à la Bourse de Paris.

Trigano a enregistré un chiffre d'affaires de 1,16 MdEUR au titre du 3e trimestre de son exercice comptable 2025/2026, en progression de 1,6% par rapport au niveau record de l'an dernier et pourtant légèrement inférieur au consensus qui ciblait 1,189 MdEUR. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 1,5%.

Dans le détail, l'activité camping-cars et caravanes a progressé de 1,8% à 985,9 MEUR, soit une hausse de 1,7% à périmètre et change constants.

Selon Trigano, la croissance de ce pôle est restée limitée par des tensions logistiques ayant conduit à la sortie de véhicules incomplets des chaînes de production ainsi que par le retard dans le rattrapage des véhicules affectés par un incendie chez un fournisseur de pièces de carrosserie.

Par ailleurs, les autres activités de loisirs ont affiché un chiffre d'affaires de 176,3 MEUR, en légère hausse de 0,2%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 2,94 MdsEUR, en hausse de 4,3% en données publiées et de 3,5% à périmètre et change constants

Concernant ses perspectives, Trigano indique que "la croissance attendue du chiffre d'affaires et l'évolution positive de la production permettent d'entrevoir une amélioration des résultats à fin août 2026 ainsi qu'une solide génération de trésorerie". Mais la société ne partage aucune guidance chiffrée.

Le groupe souligne également avoir racheté 300 000 actions pour un montant de 45,9 MEUR au cours des dernières semaines et prévoit de poursuivre ce programme au quatrième trimestre.

L'avis des analystes

Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Trigano, avec un objectif de cours inchangé à 191 EUR. L'analyste estime que le CA du 3e trimestre, légèrement inférieur aux attentes, a été pénalisé par des retards de livraison liés aux tensions sur la chaîne logistique et par un recul de 1% des livraisons aux clients finaux via le réseau intégré.

Le broker souligne néanmoins que les commentaires du management sur la saison 2026/27 sont rassurants, avec un bon accueil des nouvelles gammes, des hausses de prix limitées et des stocks de distributeurs jugés sains. Ainsi, Oddo BHF n'ajuste que marginalement ses prévisions de BPA (-0,5% pour 2026 et -2,1% pour 2027) et de CA 2025/26 (-0,7%, à 3 822 MEUR).

De son côté, UBS confirme son conseil Achat sur le titre Trigano, avec un objectif de cours abaissé de 193 à 187 EUR.

Le broker pointe lui aussi les retards de livraison de camping-cars liés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et réduit ainsi ses estimations de chiffre d'affaires d'environ 1% sur cette activité, ce qui entraîne une baisse de 4% de ses prévisions d'EBIT et de 5% de son BPA.

Le bureau d'études continue toutefois d'anticiper une croissance des résultats en 2027 grâce au levier opérationnel et aux perspectives de reprise de l'activité des mobile homes.

Enfin, pour TP ICAP Midcap, les ventes du troisième trimestre mettent en évidence un ralentissement de la demande finale. Pour le broker les difficultés d'approvisionnement ont retardé les livraisons mais n'expliquent pas à elles seules le tassement observé.

L'analyste rappelle en effet que le contexte reste marqué par les pressions inflationnistes, la sensibilité au pouvoir d'achat et une normalisation du marché après le pic post-Covid. Dans ce contexte, Le courtier estime ainsi que la croissance du chiffre d'affaires 2026 devrait ressortir entre 3,5% et 4% en données publiées, avec une marge opérationnelle courante d'environ 9,7%, dans un environnement plus défensif.