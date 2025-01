Trigano déraille après ses comptes trimestriels

(AOF) - Trigano ferme la marche de l'indice SBF 120, chutant de 7,48% à 115,10 euros. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires en repli de 17,4% à 769,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 clos fin novembre. Les ventes de camping-cars du groupe ont diminué de 18% en données publiées et de 18,7% en données comparables, à 622,6 millions d'euros.

"A court terme, l'exercice 2025 pourrait être impacté par un double effet d'une saison touristique 2024 décevante dans l'ouest et le nord-ouest de la France et par un contexte politique et économique peu propice à l'investissement en France", a fait savoir Trigano.

