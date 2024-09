Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano: croissance de 12,8% du CA sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Trigano poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires record de 3,9 milliards d'euros sur l'exercice 2023/24 (+12,8 %), portée par son activité camping-cars (+21,7%).



Les ventes du quatrième trimestre 2023/24 (874,3 ME) enregistrent une croissance de 4,6% par rapport à l'exercice précédent



Sur l'exercice 2023/24, les livraisons de camping-cars affichent une progression en valeur de 21,7% (+18,9% à périmètre et taux de change constants).



Les ventes des autres véhicules de loisirs ont été affectées par une baisse de la demande. On note ainsi un recul des caravanes (-32,1%), des résidences mobiles (-13,0%) et des accessoires pour véhicules de loisirs (-6,0%).



'Cette croissance du chiffre d'affaires, associée à la maîtrise des marges et des coûts, permet d'entrevoir un taux de marge opérationnelle courante au moins égal à celui de l'exercice 2022/23 (12,2%)' indique le groupe.





Valeurs associées TRIGANO 107,50 EUR Euronext Paris +7,29%