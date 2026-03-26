Trigano chute, T2 modéré et ralentissement de l'activité mobil-home

Trigano TRIA.PA chute en Bourse jeudi au lendemain de la publication des résultats financiers semestriels du fabricant français de camping-cars, les analystes citant le ralentissement de l'activité mobil-home et un deuxième trimestre décevant.

A Paris, vers 08h55 GMT, l'action abandonne 3,5% à 143 euros.

Le chiffre d'affaires de Trigano sur les six premiers mois de son exercice 2025/26 s'est établi à 1,78 milliard d'euros, en hausse de 6,2% sur un an, selon un communiqué publié mercredi, le groupe indiquant ne pas anticiper d'impact significatif de la situation politique internationale sur ses marchés.

Dans une note, Arnaud Despre, analyste financier chez Portzamparc, salue jeudi un chiffre d'affaires "solide sur le camping-car (...) et les caravanes" au deuxième trimestre, mais ajoute que la publication est "sensiblement" en-dessous des attentes du courtier.

Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 946,3 milliards d'euros au deuxième trimestre, alors que Portzamparc tablait sur 1,004 milliard d'euros.

"Le vrai point faible est au niveau du mobil-home", ajoute Arnaud Despre, soulignant un recul de 13% de l'activité, plombée par ("les) demandes de personnalisations plus fortes en France, (des) décalages de livraisons vers le S2, et surtout (la) pression sur les prix sur certaines zones dans un marché que le management décrit comme en bas de cycle".

La tendance sur le mobil-home pourrait cependant s'inverser au printemps, nuance le courtier.

Les analystes de Kepler Cheuvreux qualifient pour leur part le deuxième trimestre de Trigano de "modéré" et soulignent également le ralentissement du marché des mobil-home, mais ajoutent que ces facteurs masquent une demande sous-jacente solide.

"Ce recul devrait être entièrement compensé au troisième trimestre", prédit Kepler Cheuvreux. "Les fondamentaux restent intacts."

(Rédigé par Augustin Turpin)