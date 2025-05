Trigano: chute de 41% du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Trigano publie un bénéfice net de 105,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2025, soit 5,47 euros par action (-41,4%), ainsi qu'une bénéfice opérationnel courant de 144,1 millions, soit une marge de 8,6% contre 12,8% un an auparavant.



Son chiffre d'affaires s'est établi à plus de 1,67 milliard d'euros, en recul de 16,5% à taux de change et périmètre constants, le constructeur de véhicules de loisirs ayant réduit ses productions afin de permettre le retour à des niveaux de stocks normatifs.



Trigano revendique cependant des gains de parts de marché (de près de trois points à fin mars sur la saison) grâce à sa politique produits, ainsi qu'une activité commerciale qui 'reste soutenue et bien orientée'.



Par ailleurs, le directoire a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice en cours. Le coupon sera détaché le 30 mai et sa mise en paiement effectuée à compter du 3 juin.





Valeurs associées TRIGANO 118,900 EUR Euronext Paris +1,45%