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Trigano-CA au T3 +1,6%, vise une hausse des résultats malgré la pression sur l'activité camping-cars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 18:23

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% sur un an pour le troisième trimestre et a déclaré entrevoir une amélioration de ses résultats annuels, tout en précisant que son activité camping-cars rencontre des pressions logistiques et des pénuries de pièces de carrosserie.

Le fabricant d'équipements de camping a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,16 milliard d'euros, après 1,14 milliard d'euros il y a un an, et a précisé dans un communiqué entrevoir une amélioration de ses résultats sur l’exercice ainsi qu’une "solide génération de trésorerie".

Trigano a par ailleurs signalé des pressions sur la chaine logistique de son activité camping-cars, qui se sont traduites par la sortie des lignes de fabrication de véhicules incomplets, tandis que d'autres véhicules ont été affectés par l’indisponibilité de pièces de carrosserie liée à un incendie chez un fournisseur. Le groupe a également souligné une baisse de la fréquentation des points de vente de cette activité en deuxième partie de trimestre.

Les ventes de caravanes ont nettement progressé (+17,2%), tandis que les accessoires et services sont restés stables et que les résidences mobiles ont bénéficié d’un rattrapage des livraisons (+7% en volume).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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