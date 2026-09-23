Trigano : CA 2025/2026 en hausse, porté par les ventes de camping-cars et de caravanes

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au cours de l'exercice 2025-2026, notamment grâce aux ventes de caravanes et de camping-cars, tout en précisant que la croissance de cette activité a été affectée par les moindres performances des réseaux de distribution, en baisse de 5%.

Le fabricant d'équipements de camping-cars a enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 milliard d'euros à l'exercice clos du 31 août, après 3,6 milliards d'euros en 2025. Les ventes de camping-cars ont progressé de 4,2% à 2,877 milliards d'euros et celles de caravanes de 14,7%, à 137 millions d'euros.

Les ventes de résidences mobiles sont en hausse et ont atteint 291 millions d'euros, contre 283 millions à l'exercice précedent. Le chiffre d'affaires remorques est de 150 millions d'euros, contre 146 millions d'euros, porté notamment par une progression dans les pays d'Europe de l'Est.

Malgré la résilience du marché du camping-car européen, la France affiche une baisse du niveau d'immatriculataion de camping-cars neufs de 6%, en raison d'un contexte économique et politique incertain.

L'entreprise entend verser un deuxième acompte sur dividende de 2,40 euros par action. Le coupon sera détaché le 29 septembre 2026 et la distribution est prévue pour le 1er octobre.

(Rédigé par Rihab Latrache)