Trigano-Baisse de 6,8% du CA annuel, faibles ventes de camping-cars et caravanes

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 6,8% sur son exercice annuel 2024/25, à 3,66 milliards d'euros, le groupe affichant une baisse de ses ventes de camping-cars et caravanes.

Le chiffre d'affaires annuel de la division véhicules de loisirs du groupe a reculé de 6,9% sur un an, à 3,48 milliards d'euros.

L’activité équipement des loisirs a été également été pénalisée, en raison de la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni, explique le groupe dans un communiqué.

"Dans un contexte de persistance d’incertitudes économiques et politiques pouvant impacter la croissance du marché du camping-car, Trigano restera attentif à l’évolution de la conjoncture et adaptera sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande", prévient le groupe.

