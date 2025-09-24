 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trigano-Baisse de 6,8% du CA annuel, faibles ventes de camping-cars et caravanes
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:07

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 6,8% sur son exercice annuel 2024/25, à 3,66 milliards d'euros, le groupe affichant une baisse de ses ventes de camping-cars et caravanes.

Le chiffre d'affaires annuel de la division véhicules de loisirs du groupe a reculé de 6,9% sur un an, à 3,48 milliards d'euros.

L’activité équipement des loisirs a été également été pénalisée, en raison de la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni, explique le groupe dans un communiqué.

"Dans un contexte de persistance d’incertitudes économiques et politiques pouvant impacter la croissance du marché du camping-car, Trigano restera attentif à l’évolution de la conjoncture et adaptera sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande", prévient le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

TRIGANO
142,3000 EUR Euronext Paris +1,43%
