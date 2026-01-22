TriCo Bancshares en hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la banque communautaire TriCo Bancshares TCBK.O augmentent de 2,65% à 51,95$

** TCBK affiche un bénéfice net de 33,63 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 31,66 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le revenu net d'intérêts du 4ème trimestre s'élève à 92,23 millions de dollars, au-dessus des estimations de 90,48 millions de dollars

** 3 des 5 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou un "fort achat" et 3 comme un "maintien"; le PT médian est de 49,50 USD

** En incluant les mouvements de la séance, TCBK a augmenté de 21,04% au cours des 12 derniers mois