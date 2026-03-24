Trian et General Catalyst relèvent leur offre pour Janus Henderson

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Janus Henderson JHG.N a déclaré mardi que Trian et General Catalyst avaient relevé leur offre d'acquisition du gestionnaire d'actifs à 52 dollars par action.