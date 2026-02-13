 Aller au contenu principal
Tri Pointe Homes bondit après l'accord de rachat de Sumitomo Forestry
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 11:01

13 février - ** Les actions du constructeur de maisons Tri Pointe Homes TPH.N augmentent de 25,8 % à 46 $ avant bourse après que le japonais Sumitomo Forestry 1911.T ait acquis la société pour 4,5 milliards de dollars

** Les actionnaires de TPH recevront 47 $ par action en espèces

** Le prix de l'offre représente une prime de 29 % par rapport à la clôture de l'action jeudi à 36,57 $

** TPH a une capitalisation boursière de 3,14 milliards de dollars à la dernière clôture

** Les résultats du troisième trimestre de la société ont battu les estimations en octobre

** Les actions de TPH ont baissé de 13,2 % en 2025, en hausse de 16,2 % depuis le début de l'année

