TRÉSORERIE-Les rendements des bons du Trésor augmentent pour la quatrième journée consécutive, les prix du pétrole aggravant le risque d'inflation

* Les prix du brut continuent de grimper alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'aggrave

* Les demandes initiales d'allocations chômage sont légèrement inférieures aux attentes

* Les attentes de réduction des taux de la Fed diminuent en raison des craintes d'inflation

(Mise à jour des échanges matinaux aux Etats-Unis) par Chuck Mikolajczak

Les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la quatrième journée consécutive jeudi, alors que l'aggravation de la guerre en Iran a continué à exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole et à alimenter les inquiétudes concernant l'augmentation de l'inflation et son impact sur la politique de la Réserve fédérale. Le brut américain CLc1 a bondi de 5,5 % à 78,77 dollars le baril et le Brent LCOc1 a bondi à 84,36 dollars le baril, en hausse de 3,64 % sur la journée , alors que d'autres pétroliers ont été attaqués dans les eaux du Golfe en raison de l'escalade de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et que des drones iraniens sont entrés en Azerbaïdjan, menaçant d'étendre la crise à d'autres producteurs de pétrole dans la région.

Les prix du brut ont grimpé d'environ 16 % depuis le début de la guerre la semaine dernière.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=TWEB a augmenté de 4,7 points de base à 4,129 % après avoir atteint un sommet de trois semaines de 4,148 %.

"La flambée des prix de l'essence associée aux événements au Moyen-Orient est clairement une préoccupation pour les personnes qui anticipent une fonction de réaction de la Fed", a déclaré Michael Green, stratège en chef du marché chez Simplify Asset Management à Philadelphie.

"Le point essentiel est que les craintes d'inflation réduisent les attentes des gens en ce qui concerne les réductions de la Fed, et c'est ce qui alimente la courbe plus que toute autre chose.

Les marchés évaluent actuellement à environ 40 points de base les réductions de la Fed cette année, contre environ 50 points de base avant le début de la guerre, selon les données de LSEG.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=TWEB a augmenté de 3,5 points de base à 4,752% après avoir atteint 4,772%, son plus haut niveau depuis le 12 février. Les attentes pour une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin sont tombées à 35,8%, selon l'outil FedWatch du CME , contre 47,4% il y a une semaine et 75% il y a un mois.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 55,7 points de base.

L'économie récente a également servi à indiquer que les pressions sur les prix demeurent tandis que le marché du travail reste stable, ce qui rend moins probable la nécessité pour la Fed de réduire les taux d'intérêt. Le département du travail a déclaré que les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage initiales étaient stables à 213 000 en données corrigées des variations saisonnières, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation de 215 000 faite par les économistes interrogés par Reuters. D'autres données du département du travail ont montré que les prix à l'importation ont augmenté 0,2% le mois dernier, ce qui correspond aux attentes, après un gain révisé à la hausse de 0,2% en décembre, une baisse du coût des produits énergétiques ayant été plus que compensée par une hausse des prix des biens d'équipement.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a gagné 3,1 points de base pour atteindre 3,574%. Les responsables de la Fed ont récemment exprimé leur point de vue sur le fait qu'il faudra du temps pour évaluer l'impact du conflit iranien sur les décisions de politique monétaire. Toutefois, le gouverneur Stephen Miran a déclaré mercredi sur Bloomberg TV que cela n'avait pas changé la nécessité de réduire les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré jeudi que l'inflation toujours élevée et les récents chiffres de l'emploi plus solides pourraient modifier les perspectives de risque de la Fed à un moment où le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner une nouvelle hausse des principaux prix à la consommation.

Le point mort des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans (TIPS) US5YTIP=TWEB était à 2,533 % après avoir clôturé à 2,5 % mercredi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB était en dernier lieu à 2,29%, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3% par an au cours de la prochaine décennie.