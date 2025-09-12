Très prudente, l’Europe termine la semaine autour de l'équilibre

(AOF) - Les principaux indices du Vieux Continent ont terminé proches de l'équilibre. À Londres, le FTSE a perdu 0,11 %, à 9 287 points mais s’est offert un nouveau record historique en séance. De son côté, le CAC 40 a grappillé 0,02 %, à 7 825,24 points. Il a enchaîné une cinquième séance consécutive de hausse, une séquence inédite sur une semaine calendaire depuis la mi-février 2025, qui lui a permis de progresser de 1,96 %. À New York, les indices sont plus prudents après leur record de la veille et à 17h45, le Dow Jones cède 0,42 % alors que le Nasdaq Composite avance de 0,34 %.

La tendance de fonds sur les places boursières mondiales a été principalement soutenue par la perspective de voir la Réserve fédérale américaine baisser ses taux directeurs lors de sa réunion programmée en milieu de semaine prochaine.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, une diminution des taux de 25 points de base est attendue à 92,5 %, tandis que le solde est plus ambitieux et table sur une baisse de 50 points de base. Quoiqu'il en soit, selon cet outil, la probabilité d'assister à un statu quo de la part de la Fed est nulle.

La probabilité de voir la Fed baisser ses taux a été renforcée ces derniers jours par des indicateurs décevants sur l'emploi. Ce vendredi, les investisseurs ont pris connaissance des données préliminaires du mois de septembre de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan. Ce dernier a reculé de 58,2 en août, à 55,4 en septembre, alors que les analystes espéraient une stabilité. Une déception qui confirme l'hypothèse d'une dégradation de l'économie outre-Atlantique.

Enfin, au niveau des valeurs, Edenred et Pluxee ont subi de lourds dégagements avec des informations émanant du média Les Échos selon lesquelles la version du budget laissée sur le bureau du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu par son prédécesseur comporterait un nouveau prélèvement de 8% sur les avantages aux salariés (titres-restaurants, chèques vacances...).