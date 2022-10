Très forte croissance dans la distribution au T3 2022 (Drone Volt)

Très forte croissance dans la distribution au T3 2022

PUBLICATION RES./CA

Malgré la mise sur pause du contrat de licence le liant à Aquiline Drones, Drone Volt a publié un bon chiffre d’affaires. Les performances de la distribution ont largement excédé nos attentes et ont plus que compensé le manque à gagner. Drone Volt semble bien parti pour porter son chiffre d’affaires au-delà des 10m€, la participation à un certain nombre de salons commençant à porter ses fruits.

ACTUALITÉ

• Le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2022 s’établit à 7 972k€, en hausse de 26% en glissement annuel

• Si les ventes de Drone Volt Factory ont chuté de 48%, le chiffre d’affaires de la distribution a progressé de 86% en glissement annuel.

• Sur les 9 premiers mois de 2022, la marge brute s’est contractée de 11 points par rapport à 2021, à 24%.

• Le lancement commercial du LineDrone est programmé pour 2023.

• Compte tenu du nombre élevé d’unités vendues, Drone Volt sera en mesure d’obtenir davantage de remises de la part de ses fournisseurs.

• Au T3 2022, les ventes de SKYTOOLS ont représenté 243k€.

ANALYSE

Alors que le contrat avec Aquiline Drone est sur pause…

Les performances de Drone Volt ont été meilleures qu’attendu ce trimestre. Pour mémoire, au dernier trimestre, le groupe a suspendu sine die la facturation des licences de production à Aquiline Drone. Cherchant actuellement à financer sa croissance (via une introduction en bourse ou tout autre source de financement), Aquiline Drone se tiendra à l’écart du partenariat avec Drone Volt tant qu’il ne disposera pas des fonds suffisants. Le contrat de licence a représenté 16% du chiffre d’affaires au S1 2022 et a contribué intégralement aux bénéfices. A lui seul, dans les résultats sur les 9 premiers mois de 2022, il a provoqué une contraction de 5 points de la croissance du chiffre d’affaires et a coûté 3 points de marge brute.

De fait, l’impact sur les ventes de Drone Volt Factory a été marqué, avec une chute de 48% en glissement annuel. L’activité de distribution étant moins rentable, la moindre contribution au chiffre d’affaires de Drone Volt Factory a mécaniquement entraîné une dégradation de la marge brute. Néanmoins, la bonne surprise est venue de l’amélioration de la marge brute de Drone Volt Factory en l’absence du contrat de licence. Le groupe s’est pour cela appuyé sur la croissance de ses activités rentables telles que la formation et l’entraînement de ses clients.

...Drone Volt est parvenu à trouver de nouveaux clients

La participation de Drone Volt à un certain nombre de salons commence à porter ses fruits. Le groupe a pu à ces occasions rencontrer de nouveaux prospects et établir de nouveaux partenariats commerciaux. Aidé par ses bonnes performances passées en termes d’exécution et à une dynamique commerciale favorable, Drone Volt est parvenu à remporter un contrat important dans la distribution, à l’origine de la croissance spectaculaire observée au T3. Au-delà de simplement sauver les résultats du trimestre, cette bonne nouvelle offre de nouvelles perspectives pour Drone Volt en tant que distributeur de drones. Cela laisse penser que le groupe devrait dorénavant bénéficier de remises supplémentaires de la part des fournisseurs de drones (le plus important étant DJI), lui donnant accès à des appels d’offres inaccessibles jusque-là. Même si elle est moins rentable que Drone Volt Factory, l’activité de distribution est relutive pour la marge brute et ne doit pas être négligée.

En outre, la distribution de drones de marques tiers permet également à Drone Volt de développer ses liens avec ses clients, lui donnant l’opportunité de proposer ses propres solutions de drones bien plus rentables. De fait, il s’agit d’une porte d’entrée vers de nouveaux succès commerciaux.

IMPACT

Drone Volt semble bien parti pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires de 10m€, une performance qui établirait un nouveau record et serait en ligne avec nos attentes (10,1m€). Malgré des résultats qui ne devraient pas être aussi bons au T4 qu’au T3, Drone Volt pourrait dépasser nos attentes. Globalement, ces bons résultats devraient restaurer la confiance dans le titre. Nous maintenons notre recommandation à l’achat.