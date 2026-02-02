 Aller au contenu principal
Trendforce prévoit que les prix des puces augmenteront de 90 à 95 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des commentaires)

Le cabinet d'études de marché TrendForce a déclaré lundi qu'il avait revu à la hausse ses prévisions de prix des puces et qu'il s'attendait à ce que les prix contractuels des mémoires DRAM conventionnelles augmentent de 90 % à 95 % entre janvier et mars de cette année, par rapport aux trois derniers mois de 2025, en raison de l'essor de l'intelligence artificielle.

Elle avait précédemment estimé une croissance des prix de 55 % à 60 % pour la mémoire vive dynamique pour le premier trimestre.

"Les demandes persistantes en matière d'intelligence artificielle et de centres de données au premier trimestre 26 aggravent encore le déséquilibre entre l'offre et la demande de mémoire au niveau mondial, augmentant ainsi le pouvoir de fixation des prix des fournisseurs", a déclaré TrendForce dans un communiqué.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
415,0200 USD NASDAQ -4,77%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
