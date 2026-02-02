Les immatriculations de Tesla en Europe ne se redressent guère en janvier

Hausse des immatriculations en Suède et au Danemark, baisse en Norvège et en France

les ventes en 2025 ont chuté de 27 %; la reprise est entravée malgré des modèles moins chers

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O sur certains de ses plus grands marchés européens ont montré peu de signes de reprise en janvier, l'un des mois où les volumes sont les plus faibles, avec une hausse en Suède et au Danemark , mais une baisse en France et en Norvège .

La marque entièrement électrique d'Elon Musk, dont le marché sur le continent s'est contracté de 27% l'an dernier, a immatriculé en janvier 26% de voitures de plus en Suède et 3% de plus au Danemark qu'au même mois de 2025, avec 512 et 458 voitures vendues respectivement, ont montré les données officielles lundi.

Ses immatriculations, un indicateur des ventes, ont chuté de 88 % à 83 véhicules en Norvège, l'un des pays d'Europe les plus fidèles à la marque et qui a été à l'avant-garde de l'adoption des VE , et de 42 % à 661 en France.

Tesla a dévoilé l'année dernière des versions moins chères de son Model Y et de son Model 3 aux États-Unis et en Europe, en partie pour répondre aux inquiétudes concernant le vieillissement de sa gamme et l'intensification de la concurrence de marques telles que le chinois BYD 002594.SZ .

Mais malgré une reprise des ventes globales de voitures électriques à batterie en Europe, la marque américaine a du mal à récupérer des parts de marché depuis que son directeur général Musk - qui a dirigé le Département de l'efficacité gouvernementale du président américain Donald Trump (DOGE - a soutenu des personnalités européennes d'extrême droite .