Treasury Wine suspend son dividende après une importante dépréciation de ses activités aux États-Unis

L'entreprise a souffert de la baisse de la consommation de vin en Chine et aux États-Unis

Elle a également dû faire face à des problèmes de distribution aux États-Unis

Le résultat d'exploitation chute de 40 % et le chiffre d'affaires de 17 %

La date de reprise du versement des dividendes n'est pas claire

(Refonte et développement) par Roushni Nair et Byron Kaye

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a suspendu lundi son acompte sur dividendes après avoir enregistré une dépréciation de ses activités aux États-Unis qui s'est traduite par une perte nette considérable.

Les actions de la société, l'un des cinq plus grands producteurs de vin au monde en termes de volume et propriétaire de la marque Penfolds, ont terminé en baisse de 4,4 % après avoir chuté jusqu'à 7 % à un moment donné.

La société a été touchée par la baisse de la demande de vin en Chine et aux États-Unis, les consommateurs délaissant l'alcool et étant confrontés à l'augmentation du coût de la vie. Treasury a également dû faire face à des problèmes de distribution en Californie, un marché clé. La valeur de l'action a été divisée par plus de deux en 2025.

Sur une base statutaire, Treasury a enregistré une perte de 649,4 millions de dollars australiens (460 millions de dollars) pour le semestre clos en décembre, après avoir enregistré une dépréciation de 770,5 millions de dollars australiens sur ses actifs américains - une dépréciation un peu plus importante que celle qui avait été signalée à la fin de l'année dernière. Ce résultat marque sa première perte semestrielle depuis que la société s'est séparée du groupe Foster's en 2011.

Mais même à un niveau plus élevé de son compte de résultat, l'entreprise a clairement souffert. Le résultat d'exploitation a chuté de 40 % pour atteindre 236,4 millions de dollars australiens, alors que le chiffre d'affaires a chuté de 17 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars australiens.

BEAUCOUP DE TRAVAIL EN CHINE

Cherchant à résoudre ses problèmes, Treasury a annoncé en décembre qu'elle souhaitait réduire ses coûts annuels de 100 millions de dollars australiens au cours des deux ou trois prochaines années en réduisant les stocks des chaînes de distribution, ce qui permettrait de stabiliser les prix et de redonner de l'élan à la marque.

Ce plan progresse bien, a déclaré la société dans un communiqué.

Elle a déclaré que la suspension de son acompte sur dividendes aiderait à préserver le capital et à ramener la dette dans sa fourchette cible - une décision que les analystes de Jefferies ont qualifiée de "raisonnable". Elle a versé un dividende de 20 cents australiens par action pour la même période de l'année précédente.

Interrogé sur la date à laquelle la société recommencerait à verser des dividendes, le directeur financier Stuart Boxer a déclaré que la société se concentrait sur le remboursement de la dette et l'augmentation du flux de trésorerie, "mais il est trop tôt pour se prononcer, à ce stade, sur le calendrier de ces mesures".

"En fin de compte, la décision reviendra au conseil d'administration", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

L'entreprise a également renforcé les expéditions vers la Chine afin de freiner les importations parallèles, où les vins haut de gamme de Treasury, tels que Penfolds, sont importés dans le pays par d'autres entreprises et sont généralement vendus à un prix bien inférieur à celui pratiqué par les négociants agréés.

Alors que Treasury avait signalé une grande partie des difficultés liées aux bénéfices en décembre, les analystes de Citi ont noté que les épuisements - volumes de vin vendus aux utilisateurs finaux - en Chine ont chuté de 17,2 % d'août à décembre, ajoutant que la société "a beaucoup de travail à faire" pour relancer la demande.

(1 dollar = 1,4114 dollar australien)