Treasury Wine mise sur une offensive de luxe menée par Penfolds pour redresser la barre ; son action s'envole de 13%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le viticulteur revoit ses activités en Amérique en difficulté

* Il prévoit de réduire le nombre de marques de 76 à moins de 30

* Vise des économies de coûts de 100 millions de dollars australiens par an

* Les prévisions de résultat d'exploitation pour l'exercice 2026 dépassent les estimations du marché

(Réécriture avec plus de détails, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Rajasik Mukherjee et Nikita Maria Jino

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a annoncé jeudi qu'elle allait miser davantage sur une poignée de marques, emmenées par l'emblématique marque de luxe Penfolds, et réexaminer ses activités en Amérique dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à renforcer ses bénéfices et à soutenir le cours de son action en baisse.

Les actions du premier producteur de vin indépendant du pays ont bondi de 13% à 4,66 dollars australiens lors de leur meilleure séance en six semaines, tandis que l'indice de référence .AXJO reculait de 1,1%.

Lors de sa journée des investisseurs, Treasury Wine a annoncé son intention de réduire le nombre de ses marques de 76 actuellement à moins de 30 au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif de réaliser 90% de son chiffre d'affaires net grâce à ces marques, contre 68% aujourd'hui.

Son portefeuille sera divisé en "marques phares" de luxe et en "héros régionaux". Les "marques phares" comprendront des noms mondiaux tels que DAOU et Penfolds, tandis que les "héros régionaux" seront composés de marques locales comme Squealing Pig et Pepperjack.

"L'engagement plus clair de se concentrer sur seulement 10 marques clés et de simplifier la structure donne à la direction un objectif à atteindre, ce qui est plus encourageant que l'incertitude passée", a déclaré Cameron Curko, directeur des investissements chez Pitcher Partners.

La révision de ses activités en Amérique, confrontées à une surcapacité de la chaîne d’approvisionnement et à des niveaux de stocks élevés, pourrait déboucher sur la cession de certaines marques et caves, ainsi que de vignobles.

La division a récemment pesé sur les performances du groupe, touchée par un affaiblissement de la demande de vin aux États-Unis et par des perturbations liées à des changements dans son réseau de distribution. Le segment a également signalé une dépréciation d'actifs de 687,4 millions de dollars australiens (490,12 millions de dollars américains, soit XX,XX millions d'euros) l'année dernière.

Les analystes de Citi ont déclaré que cette révision serait "une bonne nouvelle pour de nombreux actionnaires".

Treasury Wine vise des économies d'environ 100 millions de dollars australiens par an grâce à un modèle opérationnel remanié et à une refonte de la chaîne d'approvisionnement. La société espère que cela l'aidera à viser une croissance de son chiffre d'affaires à partir de l'exercice 2028.

Le viticulteur prévoit un résultat d'exploitation compris entre 480 et 490 millions de dollars australiens pour l'exercice 2026, dépassant l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élève à 451,4 millions de dollars australiens. Il prévoit également que les bénéfices de l'exercice 2027 seront au moins équivalents à ceux de 2026.

(1 dollar américain = 1,4025 dollar australien)