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Treasury Wine, le groupe australien, réexamine ses activités en Amérique pour améliorer sa rentabilité ; son action bondit
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 02:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a annoncé jeudi qu'elle procédait à une révision de ses activités en Amérique afin d'améliorer sa rentabilité et la valeur à long terme pour ses actionnaires, ce qui a fait bondir son titre de plus de 12 % en début de séance.

Le titre de la société a grimpé de 12,6 % à 4,640 dollars australiens, s'acheminant vers sa meilleure séance depuis le 22 avril et atteignant son plus haut niveau depuis le 25 mai.

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