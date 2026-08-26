Treasuries : Citadel Securities mise désormais sur une détente des taux longs

(Zonebourse.com) - Après avoir adopté une lecture baissière sur les obligations au début de l'été, Citadel Securities estime que le rapport rendement-risque penche désormais en faveur d'un repli des taux américains à long terme au cours des prochains mois.

Cette inflexion s'expliquerait d'abord par l'assouplissement récent des données américaines sur l'emploi et l'inflation, avec des créations d'emplois inférieures aux attentes et révisées en baisse, ainsi que deux publications sur les prix sensiblement plus modérées que les précédentes. Malgré les interrogations provoquées par l'absence de relèvement des taux en juillet et par le manque de clarté de la Réserve fédérale, Citadel estime donc que les inquiétudes supplémentaires intégrées par les marchés concernant la crédibilité de l'institution paraissent excessives et difficiles à maintenir.

Le positionnement des stratégies systématiques basées sur les tendances, ou CTA, pourrait également amplifier une éventuelle détente des rendements. Les simulations de Citadel font ressortir un positionnement estimé sur les obligations longues à -2,28 écarts types par rapport à son historique récent, traduisant une exposition baissière particulièrement tendue. Dans cette configuration, une nouvelle baisse des cours provoquerait probablement peu de ventes supplémentaires, tandis qu'un rebond durable pourrait contraindre les investisseurs à déboucler davantage de positions courtes, selon Citadel Securities.

Parmi les 64 configurations comparables recensées depuis 2003, les rendements ont diminué en moyenne de 25 points de base sur 120 jours, avec une baisse dans 71% des cas. Lorsque leur niveau initial dépassait 4,5%, le repli moyen atteignait 67 points de base sur 120 jours, même si cet échantillon se limite à 16 observations. Ces résultats conduisent Citadel à considérer que l'asymétrie des risques penche désormais vers une détente des taux longs au cours des prochains mois, sans préjuger de leur trajectoire à plus long terme.

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