Travelers, la valeur phare de l'assurance, dépasse les estimations de bénéfices grâce à une meilleure souscription
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'assurance dommages Travelers TRV.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, grâce à une meilleure performance de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.

Les dépenses d'assurance sont restées résilientes malgré les réductions dans d'autres secteurs, les entreprises et les particuliers continuant à rechercher une couverture contre les risques financiers, les catastrophes naturelles et d'autres pertes potentielles.

Les primes nettes émises - la valeur totale des polices vendues après prise en compte de la réassurance - ont augmenté de 1 % au quatrième trimestre pour atteindre 10,86 milliards de dollars.

Les analystes estiment que la demande s'est maintenue jusqu'à présent malgré une hausse des prix de l'assurance automobile et de l'assurance des biens dans l'ensemble du secteur.

"L'entreprise a réalisé des performances exceptionnelles dans tous les domaines, grâce à une forte rentabilité sous-jacente, à un développement net favorable des réserves de l'année précédente et à un niveau plus faible de pertes dues aux catastrophes", a déclaré Alan Schnitzer, directeur général de Travelers, dans un communiqué.

La société a enregistré des pertes catastrophiques de 95 millions de dollars avant impôts au cours du trimestre écoulé, principalement en raison des tempêtes hivernales qui ont frappé plusieurs États.

Les sinistres catastrophiques restent un facteur de fluctuation majeur pour les assureurs américains. Ils sont généralement dus aux ouragans, aux incendies de forêt et à d'autres phénomènes météorologiques violents, le moment et la gravité de ces événements ayant une incidence considérable sur les résultats.

Travelers réduit son exposition aux grands comptes de biens où le risque de catastrophe n'est pas compensé par la tarification, s'en tenant à une stricte discipline de souscription dans un environnement où certains concurrents sont toujours à la recherche de volumes.

Son ratio combiné sous-jacent s'est amélioré de 1,8 point de pourcentage pour atteindre 82,2 % au cours du trimestre. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de frais.

Par ailleurs, les revenus nets d'investissement, tirés des placements en obligations et autres actifs financiers à faible risque, ont augmenté de 10 % après impôts pour atteindre 867 millions de dollars.

Le revenu de base s'est élevé à 2,51 milliards de dollars, soit 11,13 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 2,13 milliards de dollars, soit 9,15 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 8,85 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

