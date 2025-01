Travelers: BPA accru de 31% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Travelers publie un BPA 'coeur' de 9,15 dollars au titre du quatrième trimestre 2024, en hausse de 31% en comparaison annuelle, représentant un rendement des capitaux propres (RoE) de 27,7% contre 24% un an auparavant.



L'assureur explique qu'un gain de souscription sous-jacent plus élevé, un revenu de placement net accru et une évolution favorable des réserves nettes de l'exercice précédent, ont plus que compensé une augmentation des pertes liées aux catastrophes.



Les primes souscrites nettes ont augmenté de 9% à 10,9 milliards de dollars, et le ratio combiné s'est amélioré de 2,6 points à 83,2%, grâce 'une très bonne rentabilité sous-jacente et une augmentation de l'évolution favorable des réserves nettes de l'exercice précédent'.





Valeurs associées TRAVELERS COS 253,65 USD NYSE +6,07%