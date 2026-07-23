Traton revoit à la hausse la fourchette basse de ses prévisions face à la hausse des commandes de camions aux États-Unis ; son cours de bourse atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de la direction issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 7 et 10.)

* Traton relève la fourchette basse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et de rentabilité opérationnelle pour 2026

* Le directeur financier Jackstein indique que Traton pourrait mettre en place une deuxième équipe à San Antonio en raison des droits de douane

* L'action grimpe de plus de 8 % pour atteindre un record de 39,56 € après la publication des résultats semestriels

par Simon Ferdinand Eibach et Emanuele Berro

Traton 8TRA.DE , la division camions de Volkswagen, a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de croissance pour 2026, après qu’une hausse de 141 % des commandes aux États-Unis a fait grimper son carnet de commandes semestriel.

L'action du constructeur de camions a bondi de plus de 8 % pour atteindre un plus haut historique de 39,56 € par action à 08h16 GMT.

Traton table désormais sur un chiffre d’affaires au moins stable, voire en hausse de 7 % maximum cette année, au lieu de la fourchette précédemment annoncée comprise entre -5 % et +7 %. La société a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année concernant la marge opérationnelle, la portant à une fourchette comprise entre 6,3 % et 7,3 %, contre 5,3 % à 7,3 % auparavant.

Son carnet de commandes global a progressé de 30 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 181 900 véhicules, la demande refoulée due à l’incertitude du marché ayant entraîné une forte hausse des commandes aux États-Unis au premier semestre 2026.

Les analystes de Jefferies et de JPMorgan ont également souligné un effet de rattrapage de 120 millions d’euros (137 millions de dollars) lié aux remboursements de droits de douane américains dont a bénéficié International Motors, la filiale américaine de Traton. En février, la Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux les droits de douane imposés l’année dernière par le président Donald Trump en vertu d’une loi d’urgence économique, permettant ainsi aux entreprises concernées de demander des remboursements, bien qu’un droit de douane de 25 % sur les poids lourds, instauré en vertu d’une autre loi, reste en vigueur. Lors d’une conférence téléphonique, le directeur financier Michael Jackstein a déclaré que Traton envisageait de mettre en place une deuxième équipe de travailleurs dans son usine de San Antonio, ce qui marquerait un changement potentiel dans la répartition de la main-d’œuvre vers les États-Unis.

Traton approvisionne le marché américain principalement via ses sites mexicains, couverts par l’accord de libre-échange USMCA. Toutefois, la part non américaine de ces importations reste soumise au droit de douane de 25 %.

En Europe, les prises de commandes semestrielles ont progressé de 10 %, bien que les commandes en provenance d’Allemagne aient pris du retard par rapport à celles des autres pays, les mesures de relance budgétaire allemandes et l’augmentation des dépenses de défense ne s’étant pas traduites par une hausse des commandes.

Mais malgré les signes indiquant que ces mesures de relance n’avaient pas eu d’effet de retombée, le directeur général Christian Levin s’est dit optimiste quant à un impact positif différé.

(1 $ = 0,8754 €)