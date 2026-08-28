Traton dans le rouge, UBS n'est plus à l'achat

A contre-courant de la tendance à Francfort ( 0,5% sur le DAX), Traton cède 0,6%, à 38,1 EUR, sur fond d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS, devenue plus prudente après une progression de près d'un quart du cours de l'action depuis le 1er janvier.

L'établissement financier helvétique dégrade sa recommandation sur Traton d'"achat" à "neutre", avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 39 à 41 EUR, une nouvelle cible ne laissant que 7% de potentiel de hausse pour le titre du constructeur de véhicules commerciaux.

"Après une forte performance du cours de Bourse depuis le début de l'année, nous estimons que les attentes sont largement satisfaites et attendons des données sur les prochains leviers de croissance, notamment Scania en Chine", explique UBS dans le résumé de sa note.